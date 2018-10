"Ranny Ptaszek" w Poznaniu

RANNY PTASZEK

MIEJSCE : TEATR APOLLO w POZNANIU

DATA : 14.10.2018 / 17:00

CENY BILETÓW : 95-130 złotych

Mocna dawka humoru i ważne międzyludzkie sprawy, czyli prawdziwa czarna komedia. Dwa akty rozpięte na wielu emocjach – blisko życia, ludzkich ułomności, codziennych śmiesznostek i niespełnionych tęsknot.

Reżyser zabiera nas – niczego niespodziewających się po dojrzałym małżeństwie i bezdomnym – w dziką podróż kolejką górską. Powolne wspinanie się w górę, każdorazowo kończy się szaleńczą jazdą w dół. Dodatkowych smaczków dostarcza język dramatu w świetnym, niezwykle „malowniczym” tłumaczeniu Mirosława Połatyńskiego. Ranny Ptaszek skłania do refleksji, co warto jest w życiu traktować ze śmiertelną powagą, a co z przymrużeniem oka; lub też: czy lepiej to robić samemu, czy jednak w parze…



OBSADA: Barbara Bursztynowicz, Tomasz Ciachorowski, Wojciech Wysocki, Leon Charewicz

Materiały do pobrania: http://bit.ly/RannyPtaszekPressKit

Promotor wydarzenia: Agencja Artystyczna MOONSIDE