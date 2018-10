500 + czyli Kabaret pod Wyrwigroszem w Poznaniu

KABARET

POD WYRWIGROSZEM

MIEJSCE : TEATR APOLLO w POZNANIU

DATA : 24.11.2018 / 17:00

CENY BILETÓW : 95-130 złotych

Trasa "500+"! Przypadek? Absolutnie nie.

„Kabaret pod Wyrwigroszem”! powstał w 1994 roku. Przez kilka lat występował w Piwnicy pod Wyrwigroszem. Były premiery, byli widzowie. Co poniedziałek, po spektaklu odbywały się biesiady przy pianinie i przy winie do późnych godzin nocnych. Teraz klimat tej piwnicy będą mogli poczuć poznańscy widzowie.



Kabaret pod Wyrwigroszem osadził swój program w nowych realiach. Będą Państwo mieli jedyną okazję (rzecz jasna w krzywym zwierciadle) przyjrzeć się temu co jest.

Tutaj każdy kabaretowy wieczór jest inny. Codzienny napływ świeżych, ale trudnych do pojęcia doniesień powoduje, że i program "500+" tworzy się niejako na bieżąco. Niezawodnie pojawią się na scenie "Kresowiacy", będzie "Kryśka" i... co tylko Państwo sobie życzą! I pamiętajcie o jednym: spotkanie z Kabaretem pod Wyrwigroszem to absolutna gwarancja śmiesznie spędzonego wieczoru.





Materiały do pobrania: http://bit.ly/PodWyrwigroszemPressKit

Promotor wydarzenia: Agencja Artystyczna MOONSIDE