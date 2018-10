Już 8 grudnia najnowszy spektakl Teatru Kamienica premierowo w Poznaniu

(Teatr Kamienica)

TRESOWANY MĘŻCZYZNA

MIEJSCE : TEATR APOLLO w POZNANIU

DATA : 8.12.2018 / 17:00 i 20:00

CENY BILETÓW : 95-130 złotych

Kobiety na wysokich stanowiskach i z dobrą pensją to fakt. Ale nie każdemu facetowi się to podoba. Tym bardziej, gdy awans przychodzi do młodszej koleżanki z pracy, która jednocześnie jest partnerką w życiu…

Sebek (Adam Serowaniec), wychowany co prawda w duchu równouprawnienia, ma z tym ewidentny problem. To on chciałby być głową rodziny – twardym i stanowczym mężczyzną, który sam decyduje, kiedy wyciągnąć pierścionek zaręczynowy. Tylko czy przebojowa Helena (Marta Chodorowska), jej mama (Katarzyna Kwiatkowska) i mama Sebka (Justyna Sieńczyłło) pozwolą mu na to? Czy znajdą sposób, by go „wytresować” do roli, którą dla niego przewidziały?



Komedię „Tresowany mężczyzna” napisał John von Duffel na motywach bestsellera Esther Vilar „Der dressierte Mann”.

