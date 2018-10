Znakomity "Boeing, Boeing" Teatru Bagatela w Poznaniu.

(Teatr Bagatela)

BOEING, BOEING

MIEJSCE : TEATR APOLLO w POZNANIU

DATA : 21.10.2018 / 17:00 i 20:00

CENY BILETÓW : 95-150 złotych

Jedna z najzabawniejszych teatralnych komedii ostatniego półwiecza w nowym przekładzie i adaptacji niezrównanego Bartosza Wierzbięty, który kongenialnie spolszczył „Shreka” w wykonaniu krakowskiego Teatru Bagatela.

Maks nie ma żadnych problemów z życiem uczuciowym, dopóki grafik lotów jego trzech niewiedzących o sobie nawzajem narzeczonych-stewardess pewnego dnia się nie pokryje… Uczuciowy czworokąt uzupełniają przyjaciel głównego bohatera i rezolutna rosyjska gosposia, tym bardziej komplikujący akcję, im bardziej starają się ją rozplątać. Dodatkowym smaczkiem inscenizacyjnym jest podwójna obsada spektaklu, kusząca do ponownej wizyty w teatrze i dająca widzowi niepowtarzalną okazję do własnych porównań. Sztuka wpisana do księgi Guiness’a za rekordową ilość wystawień i wyróżniona prestiżową Tony Award, bawi nieustannie publiczność pod każdą szerokością geograficzną.

REŻYSERIA: Paweł Pitera

TŁUMACZ/ADAPTACJA: Bartosz Wierzbięta

SCENOGRAFIA: Joanna Schoen

ASYSTENT REŻYSERA/INSPICJENT/SUFLER: Monika Handzlik

OBSADA:

MAKS: Adam Szarek/Marek Kałużyński,

PAWEŁ: Michał Kościuk/Marcel Wiercichowski,

NADIA: Ewa Mitoń/Katarzyna Litwin,

JOHANNA: Magdalena Walach/Aleksandra Godlewska,

JOLA: Aleksandra Chapko/Karolina Chapko,

JANET: Małgorzata Piskorz

