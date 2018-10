Magicy koszykówki HARLEM GLOBETROTTERS ponownie odwiedzą Polskę.

HARLEM GLOBETROTTERS w POLSCE

05.03.2019 GDYNIA / GDYNIA ARENA

06.03.2019 TORUŃ / ARENA TORUŃ

07.03.2019 POZNAŃ / ARENA

08.03.2019 WŁOCŁAWEK / HALA MISTRZÓW

09.03.2019 OPOLE / STEGU ARENA

10.03.2019 BIELSKO-BIAŁA / POD DĘBOWCEM

11.03.2019 LUBLIN / HALA GLOBUS

12.03.2019 KATOWICE / SPODEK

13.03.2019 WROCŁAW / HALA ORBITA

Już w marcu 2019 roku magicy koszykówki odwiedzą Polskę. Od ponad 90 lat, Harlem Globetrotters, najsłynniejsza na świecie drużyna koszykarska zachwyca kolejne pokolenia wielbicieli tego sportu. Harlem Globetrotters to więcej niż zespół. To styl życia. Zagrali ponad 30 tysięcy meczy z czego wygrali ponad 28 tysięcy. Odwiedzili 6 kontynentów, prezentując swoje oszałamiające umiejętności w 123 krajach. Ustanowili 17 rekordów Guinnessa. Od 1982 roku posiadają nawet swoją własną gwiazdę na prestiżowym hollywoodzkim Walk of Fame.

Po wielu latach ponownie wracają na występy przed polską publicznością. Już w marcu przyszłego roku odwiedzą: Gdynię, Toruń, Poznań, Włocławek, Opole, Bielsko-Białą, Lublin, Katowice oraz Wrocław.

Podkoszowe akrobacje, popisowe koszykarskie dryblingi, które wprawią Was w osłupienie i rzuty za cztery punkty to nie lada gratka nie tylko dla fanуw NBA, ale i niesamowita okazja do aktywnego spędzenia czasu w familijnym gronie. Zapierające dech w piersiach triki oraz spektakularne wsady to tylko niektóre z atrakcji czekających na całe rodziny podczas tego niesamowitego sportowo-rozrywkowego show. Podczas trasy widzowie będą mogli skorzystać z bardzo popularnego na całym świecie Magic Pass, dzięki któremu przed występem będzie można spróbować swoich sił bezpośrednio na parkiecie, zagrać i pobawić się z legendarnymi koszykarzami i oczywiście zdobyć autograf czy pamiątkowe zdjęcie.

Materiał zdjęciowy / video do pobrania: http://bit.ly/HarlemGlobetrottersPressPack

Bilety dostępne w bileteriach: ebilet.pl / eventim.pl / kupbilet.pl

Promotor wydarzenia: Sollus Entertainment