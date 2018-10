Lady Pank z koncertem jubileuszowym w Zielonej Górze już 9 października!

LADY PANK - LP1 KONCERT

9.10.2018 ZIELONA GÓRA / HALA MOSiR

Lady Pank – po 35 latach od debiutu

Pierwsza płyta zespołu Lady Pank jest dla wielu fanów polskiej muzyki niczym biblia. Przeszła już do historii polskiego rocka jako klasyk. Przez wielu jest określana mianem The Best Of, bo to właśnie z niej pochodzą największe przeboje Lady Pank: Kryzysowa narzeczona, Mniej niż zero, Zamki na piasku, Vademecum skauta, Fabryka małp i kilka pozostałych. To z tego albumu, na początku lat 80, radiowa Trójka, jako jedyna wówczas stacja prezentująca muzykę rockową, wylansowała 10 piosenek czyli dokładnie tyle, ile znajduje się na płycie (singlem został nawet instrumentalny numer Zakłócenie porządku!). Precedens, który nie powtórzył się w przypadku żadnej innej polskiej płyty.

I tak oto dziś, po 35 latach od premiery tego historycznego albumu, dostajemy jego remake, którego wartością dodaną jest plejada artystów, którzy uświetnili swoimi talentami utwory stworzone blisko 4 dekady temu przez Lady Pank. Lista nazwisk artystów, którzy przyjęli zaproszenie zespołu do nagrań, jest imponująca: Nosowska, Kowalska, Janerka, Markowski, Rojek, Maleńczuk, Organek, Zalewski, Rogucki, Wyrostek. Kolejnym prezentem, który zespół przygotował dla swoich fanów to bonusy w postaci trzech piosenek, które wprawdzie nie ukazały się na debiutanckim albumie Lady Pank, ale zostały nagrane i wylansowane jeszcze przed jego ukazaniem się na rynku: Tańcz głupia tańcz, Mała Lady Punk i Minus 10 w Rio. Wykonanie tej ostatniej przez Katarzynę Nosowską powali na kolana nie tylko fanów tej artystki…

Druga połowa roku to trasa koncertowa pod szyldem LP1, która obejmie swoim zasięgiem kilkadziesiąt miast w kraju i za granicą. Podczas koncertów zostanie zagrana pierwsza płyta Lady Pank w niezmienionej kolejności, aranżacjach i, w kilku przypadkach, w towarzystwie gości, którzy zaznaczyli swoją obecność na płycie. Koncertom będzie towarzyszyła oprawa nawiązująca do okresu, kiedy Lady Pank zaczynało swoją burzliwą karierę czyli z latami 80. Nie zabraknie niespodzianek i zaskoczeń, którymi zespół Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza rzadko rozpieszcza swoich fanów…

Zarówno płyta, jak i trasa LP1 to jedno z najważniejszych wydarzeń 2018 roku na polskim rynku muzycznym.

Zdjęcia / video do pobrania: http://bit.ly/LadyPankZielonaGoraPressKit

Bilety dostępne na tixer.pl, ebilet.pl oraz eventim.pl

Promotor wydarzenia: Sollus Entertainment