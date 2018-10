Chris de Burgh odwiedzi Poznań z jedynym koncertem w Polsce.

CHRIS DE BURGH Lady in Red Night

MIEJSCE: HALA ARENA / POZNAŃ

DATA: 8.03.2019 / 19:00

CENY BILETÓW: 150-400 złotych

Chris de Burgh zaśpiewa w Poznaniu dla wszystkich kobiet w dniu ich święta.

„Lady in Red Day” w Poznaniu już 8 marca w Arenie.

Chris de Burgh to jeden z nielicznych artystów światowego formatu, którego piosenki są znane i słuchane od ponad 30 lat. Wszyscy znamy wielkie hity takie jak „The Lady in Red”, „High On Emotion”, „Sailing Away”, „Don't Pay The Ferryman” czy „Missing You”. Teraz będą mieli Państwo wyjątkową okazję zobaczyć i usłyszeć artystę na żywo w Poznaniu.

The Lady In Red - dziś niewątpliwie klasyka muzyki rozrywkowej, trafiła na pierwsze miejsce w 25 krajach świata (włącznie z Wielką Brytanią), w USA zajęła pozycję 2. Aż do teraz pozostaje ona jedną z najczęściej granych piosenek na naszej planecie: w samych Stanach zdobyła sześć corocznych nagród ASCAP, przyznawanych dwudziestu najczęściej odtwarzanym utworom na przestrzeni dwunastu miesięcy.

Początki wybitnej i długotrwałej kariery Chrisa de Burgh’a, sięgają roku 1975, kiedy opublikował debiutancki singiel „Flying” - numer jeden w Brazylii przez 17 tygodni. Kolejne płyty, niemal jedna po drugiej, budowały popularność artysty na całym świecie. W 2011 światło dzienne ujrzał 18 studyjny longplay brytyjskiego wokalisty "Moonfleet & Other Stories". To koncept-album oparty na powieści J.Meade Falkner’a pod tym samym tytułem. Płyta, na której znalazło się 18 utworów, cieszyła się szczególną popularnością w Niemczech, gdzie pokryła się złotem.

Kariera Chrisa de Burgh’a łącznie obejmuje 18 albumów studyjnych, ponad 2500 koncertów na całym świecie, trudne do zliczenia wyrazy uznania i przełomowe dzieła, a sprzedaż albumów przekroczyła 40 milionów egzemplarzy... i wciąż rośnie.

Materiał zdjęciowy / video do pobrania: http://bit.ly/ChrisDeBurghPressPack

Bilety dostępne na ebilet.pl / eventim.pl

Promotor wydarzenia: Sollus Entertainment