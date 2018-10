DIRTY DANCING MUSIC & DANCE SHOW rusza w Polskę!

19.10.2018 WROCŁAW / HALA STULECIA

22.10.2018 KRAKÓW / HALA TS WISŁA

26.10.2018 OLSZYN / HALA URANIA

31.10.2018 POZNAŃ / SALA ZIEMI

6.11.2018 GDYNIA / GDYNIA ARENA

7.11.2018 TORUŃ / ARENA TORUŃ

12.11.2018 LUBLIN / HALA GLOBUS

Miłosnej historii Frances „Baby” Houseman oraz młodego i pełnego pasji tancerza Johnny’ego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Mimo że film jest dostępny od kilku dekad, jego fabuła wciąż porusza, bawi i zdobywa nowych fanów.

Z okazji 30 rocznicy premiery tego filmu, twórcy przedstawienia Dirty Dancing Music & Dance Show przygotowali dla miłośników tej opowieści nie lada gratkę. Historia dwójki bohaterów zakochanych tak w tańcu, jak i w sobie ożyła i została opowiedziana na nowo. Przedstawienie okazało się hitem na skalę ogólnopolską i nadal jest wystawiane publiczności w całym kraju. Do tej pory wystawione było prawie 40 razy. W tym w Warszawie w Teatrze Muzycznym Roma aż 12 razy, zawsze gromadząc komplet widzów na widowni.

„....Wszyscy znamy wielkie przeboje, które pojawiły się w filmie, układy taneczne i choreografie także nie są dla nikogo niczym nowym. Dlatego postanowiłem zebrać wszystkie utwory z Dirty Dancing, nawet te które słychać dosłownie kilkanaście sekund w filmie i zaprezentować wszystko w pełnej wersji śpiewane na żywo przez specjalnie powołany na tę okazję zespół - Dirty Band. Całości widowiska dopełnia 30 osobowy zespół tancerzy, którzy do każdego z utworów prezentują znane z filmu układy choreograficzne. Na potrzebę Dirty Dancing Music & Dance Show powstała również scenografia, która utrzymana jest w klimacie filmu. Na niemal dwie godziny przenosimy widzów do roku 1963. To muzyczno-taneczna podróż, podczas której nikt nie będzie się nudzić...” - mówi reżyser spektaklu Jacek Lisewski.

