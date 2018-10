POZNAŃSKI KONCERT NOWOROCZNY 2019

MIEJSCE: SALA ZIEMI / POZNAŃ

DATA: 12.01.2019 / 17:00 i 20:00

CENY BILETÓW: 80-350 złotych

Poznański Koncert Noworoczny już po raz dziewiąty!

Gale noworoczne cieszą się wielką popularnością na całym świecie. Poznańskie Koncerty Noworoczne prezentowane są wielkopolskiej publiczności zawsze na początku stycznia już od 9 lat. To galowe wydarzenie obejrzało do tej pory ponad 25 tysięcy widzów. Pierwsze koncerty noworoczne prowadzone były przez nieodżałowanego Bogusława Kaczyńskiego oraz Krzysztofa Skibę, którzy w sposób niebywale ciekawy zabierali publiczność do świata muzyki Strauss’ów. Koncerty swoją popularność zawdzięczają nie tylko wykonywanym walcom i polkom, ale także wielkim gwiazdom, które podczas koncertów występują z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Collegium F pod dyrekcją maestro profesora Marcina Sompolińskiego. Na przestrzeni lat poznańskie koncerty noworoczne uświetnili między innymi tacy artyści jak; Irena Santor, Zbigniew Wodecki, Edyta Górniak, Krystyna Prońko, Grażyna Brodzińska, Jacek Wójcicki, Michał Szpak, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz czy Mieczysław Szcześniak. W rolę prowadzących koncerty wcielili się do tej pory Bogusław Kaczyński, Krzysztof Skiba, Artur Andrus, Tamara Arciuch, Bartosz Kasprzykowski, Zbigniew Zamachowski i Wojciech Malajkat.

12 stycznia w poznańskiej Sali Ziemi ponownie zabrzmią najsłynniejsze walce i polki rodziny Straussów wykonane przez orkiestrę symfoniczną Collegium F pod dyrekcją maestro prof. Marcina Sompolińskiego, a wśród solistów w programie, który do dnia koncertu jest ścisłą tajemnicą zobaczymy Olgę Bończyk, Edytę Krzemień oraz wybitnego tenora młodej fali - Mikołaja Adamczaka. Poznański Koncert Noworoczny 2019 poprowadzą Alicja Węgorzewska oraz Tomasz Raczek.

Materiał zdjęciowy / video do pobrania: http://bit.ly/PKN2019PressPack

Bilety dostępne na ebilet.pl oraz eventim.pl

Promotor wydarzenia: Sollus Entertainment