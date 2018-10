Kultowy "Dzień Świra" w Poznaniu!

Publiczność i krytycy nie mają wątpliwości, że "Dzień świra" to film kultowy. W przedstawieniu według libretta Marka Koterskiego i z muzyką Hadriana Filipa Tabęckiego, wyreżyserowanym przez Marcina Kołaczkowskiego, widzowie odnajdą wszystko to, co najlepsze w pierwowzorze, ciekawe rozwiązania inscenizacyjne oraz doskonałe kreacje aktorskie. W obsadzie znaleźli się m.in. Maciej Miecznikowski, Joanna Kołaczkowska i Michał Koterski.

"DZIEŃ ŚWIRA opera-musical” zaskoczy nowatorską formą. Oryginalny tekst pierwowzoru – zachowujący charakterystyczny styl językowy Koterskiego, łącznie z wulgaryzmami i powiedzeniami, które na stałe weszły do języka potocznego – zostanie zaprezentowany na scenie w niekonwencjonalnej formie operowo-musicalowej. Spektakl przeznaczony jest dla widzów powyżej 16. roku życia.

Obsada:

MACIEJ MIECZNIKOWSKI Ja (Adaś Miauczyński)

JOANNA KOŁACZKOWSKA Mama, Żona Była, Kobieta Życia (Ela)

MICHAŁ KOTERSKI Syn



KWARTET RAMPA tzw. Społeczność, a w niej:

JOANNA PAŁUCKA Baba z windy, Lala, Zakonnica, Pankówa (głos), Dżezówa I

ANNA ŚCIGALSKA Stara Chinka, Policjantka, Wariatka, Świnia, Dżezówa II

STEFAN KAŻURO Robol I, Pedal, Kretyn, Bobik, Odpad, Kura II

GRZEGORZ KUCIAS Robol II, Rączka, Kura I



Udział specjalny:

MAREK KONDRAT Psychiatra z bródką (głos)

KATARZYNA ZIELONKA Pankówa (obraz)

MARCIN KOŁACZKOWSKI Hipis (obraz)

PIOTR PIERON Chór Bohaterów (głos – bas)

ANDRZEJ BORZYM Chór Bohaterów (głos – baryton)

HADRIAN FILIP TABĘCKI fortepian, programowanie PIOTR MALICKI gitary

UWAGA : Spektakl wyłącznie dla widzów dorosłych.

Data spektaklu: 13.10.2018 / AULA ARTIS w Poznaniu

Godziny spektaklu: 17:00 i 20:00

Ceny biletów: 95-150 złotych

Materiał zdjęciowy / video do pobrania: http://bit.ly/DzienSwiraPressKit

Link do YouTube : https://youtu.be/ge7XeI4nny8